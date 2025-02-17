РФ планує виготовити 75 тисяч КАБів: які ще є нові виклики для фронту – звіт британських експертів

За інформацією RUSI, 2025 року Росія планує виготовити аж 75 тисяч керованих авіабомб з модулями УМПК.

Британська аналітична установа RUSI (Королівський об’єднаний інститут оборонних досліджень) опублікувала нову доповідь, присвячену обстановці на фронті.

Найголовніші моменти зі звіту RUSI зібрав Defense Express.

Цей звіт базується на польових дослідженнях, проведених в Україні в листопаді 2024 року та січні 2025 року. Автори доповіді відвідали дві десантно-штурмові бригади, бригаду морської піхоти, механізовану бригаду, єгерську бригаду та десантно-штурмові підрозділи на Донецькому та Сумському напрямках.

Зокрема, 2025 року Росія планує виготовити аж 75 тисяч керованих авіабомб з модулями УМПК. Відповідно, це збільшить і без того пекельний тиск на наші позиції.

Проблема дронів

Ще однією загрозою для наших військових залишаються ворожі FPV-дрони. Через це, наприклад танки та бронетехінку військові не тримають ближче, аніж за 3 кілометри від лінії фронту.

За останніми даними, безпілотники можуть забезпечити розвідку на глибину зазвичай від 3 до 15 кілометрів від лінії фронту, в окремих випадках дальність польоту може сягати 40 кілометрів.

Однак аналітики звертають увагу, що точність та вчасність ведення розвідки за допомогою дронів насправді залежить не стільки від технічних характеристик, як від рівня кваліфікації командирів на місцях.

На дрони припадає мінімум 70% знищених ворожих цілей. І це враховуючи той факт, що до 60-80% безпілотників можуть просто вийти з ладу в процесі виконання завдання, нічого так і не знищивши.

Артилерія

У звіті звернули увагу, що інколи керовані 155-мм снаряди можуть бути більш ефективним засобом знищення ворожої бронетехніки, аніж дрони. В доповіді згадується епізод, коли українська артилерія за 2 хвилини бою знищила одразу 3 ворожі танки, використавши лише п’ять снарядів BONUS.

Загалом через масоване використання дронів, застосування артилерії на фронті тепер ускладнене. Зокрема, стала ускладненою логістика у постачанні снарядів. Це може створювати ситуацію ситуативного дефіциту снарядів на позиціях.

Інколи навпаки виникають ситуації, коли снарядів достатньо, але не вистачає метальних зарядів, і через це стрілянину вести також неможливо.

Ще одна проблема – захист артсистем від влучань безпілотників. У разі влучань необхідно проводити дострокову заміну стволів, які зараз є дефіцитним ресурсом.

Раніше повідомлялося, що дрони 47-ї бригади розгромили елітну колону морпіхів РФ, що їхали з червоними прапорами.

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