РФ готує 10 дивізій і планує воювати 2026 року: аналітик про переговори / © Getty Images

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Нові заяви зі США і Росії свідчать, що Путіну, ймовірно, знову вдалося надурити Трампа і затягнути час.

Таку думку висловив військовий оглядач Богдан Мирошников.

«Вітаю всіх, ми на початку нового марафонського забігу… Попередній забіг закінчився у травні. Завершився нічим. Так буде і цього разу», — пише експерт.

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Він не вірить, що Путін буде готовий серйозно говорити про завершення війни навіть ближче до кінця року. Мирошников нагадав, що Росія готується створити 10 нових дивізій, по 10-15 тис. людей кожна.

«Просто так 10 нових дивізій (~100-150 тис о/с) не готують, ще й якраз під кінець року. Вважаю, що РФ відчуває сили та спроможності зайти ще й у весняно-літню кампанію 2026 року. А там вже будуть дивитися за підсумками», — вважає аналітик.

На його думку, серйозно завадити цим планам може тільки завдання ворогу щонайменше оперативно-тактичної поразки на певній ділянці фронту. Проте Мирошников сумнівається, що ЗСУ зможуть це зробити найближчими місяцями.

«Тому базовий сценарій залишається незмінним — завершення війни залежить виключно від бажання РФ завершити те, що вони ж і розпочали», — підсумував Мирошников.

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Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що після переговорів спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа Росія, схоже, тепер більше налаштована на припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп також заявив про «значний прогрес» після зустрічі його спецпредставника Стіва Віткоффа та Путіна.