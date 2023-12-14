РФ планує воювати до 2026 року і хоче захопити Харків і Дніпро: похмурий прогноз BILD

Росія планує воювати в Україні до 2026 року, і за цей час розраховує захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, в тому числі, їх обласні центри.

Про це пише військовий аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке з посиланням джерела в розвідці.

За інформацією журналіста, Путін очікує зниження підтримки України Заходом. Також він не виключає імітацію мирних переговорів, щоб ввести світову спільноту в оману щодо "мирних намірів" Росії.

Насправді диктатор не планує жодного перемир'я і розробляє новий середньостроковий план війни в Україні.

Новий план Путіна

До кінця 2024 року встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та дійти до річки Оскол у Харківській області.

встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та дійти до річки Оскол у Харківській області. До кінця 2026 року наступати далі на захід до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя.

наступати далі на захід до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя. На Херсонському напрямку планується утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на правий берег на Херсон чи Одесу.

Карта BILD про план війни Путіна / Фото: The Bild

"Усі східні території ліворуч від Дніпра мають бути завойовані протягом 36 місяців. Тоді річка стане новим фронтом", – заявляє джерело журналіста у розвідці. За його даними, Кремль готовий щороку втрачати в Україні до 100 тис. солдатів.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що станом на зараз Росія не має планів вести війну в 2025 році.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року видання BILD опублікувало карту з трьома напрямками наступу російських військ на Україну. Крім десанту в Одесі вони виявилися достовірними. Але попри похмурі прогнози, Україні вдалося вистояти завдяки мужності наших захисників.

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