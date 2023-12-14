РФ планує воювати до 2026 року і хоче захопити Харків і Дніпро: похмурий прогноз BILD

Кремль не планує жодного перемир'я, а прагне захопити нові українські території.
Росія планує воювати в Україні до 2026 року, і за цей час розраховує захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, в тому числі, їх обласні центри.
Про це пише військовий аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке з посиланням джерела в розвідці.
За інформацією журналіста, Путін очікує зниження підтримки України Заходом. Також він не виключає імітацію мирних переговорів, щоб ввести світову спільноту в оману щодо "мирних намірів" Росії.
Насправді диктатор не планує жодного перемир'я і розробляє новий середньостроковий план війни в Україні.
Новий план Путіна
- До кінця 2024 року встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та дійти до річки Оскол у Харківській області.
- До кінця 2026 року наступати далі на захід до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя.
- На Херсонському напрямку планується утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на правий берег на Херсон чи Одесу.
"Усі східні території ліворуч від Дніпра мають бути завойовані протягом 36 місяців. Тоді річка стане новим фронтом", – заявляє джерело журналіста у розвідці. За його даними, Кремль готовий щороку втрачати в Україні до 100 тис. солдатів.
Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що станом на зараз Росія не має планів вести війну в 2025 році.
Нагадаємо, що наприкінці 2021 року видання BILD опублікувало карту з трьома напрямками наступу російських військ на Україну. Крім десанту в Одесі вони виявилися достовірними. Але попри похмурі прогнози, Україні вдалося вистояти завдяки мужності наших захисників.
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