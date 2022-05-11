РФ планує захопити Київ, центральну Україну і включити їх до свого складу - Генштаб

РФ планує захопити Київ, центральну Україну і включити їх до свого складу - Генштаб

Кремлівський режим досі не відмовився від своїх божевільних планів - захопити більшість території України і приєднати їх до складу РФ.

Росія не відмовилася від планів захопити Київ, а також планує в подальшому створити нове державне утворення на більшості території України та приєднати його до свого складу.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Імовірними наступними послідовними діями росіян Громов назвав:

спроби щодо взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей,

створення сухопутного коридору до Придністровського регіону Республіки Молдова,

захоплення території центральної України,

оволодіння Києвом,

інсценування перевиборів до законодавчих та виконавчих органів влади з проведенням до влади проросійських сил,

створення нового державного утворення та включення його до складу Росії.

"Таким чином, противник намагатиметься досягти своєї стратегічно-політичної мети. Але це його думки. На їхні думки є наша протидія", — сказав він.

Раніше генерал Олексій Громов повідомив, що у разі захоплення Донбасу Росія піде далі.

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