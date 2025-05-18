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- Війна
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РФ планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс»: що відомо
За інформацією розвідки, росіяни планують «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс», з метою залякування України та Європи.
Росія планує «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс», яка летить на 10 тис. км.
Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР).
«З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор Росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити „навчально-бойовий“ запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу „Ярс“, — йдеться в повідомленні.
За інформацією розвідки, запуск ракети наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення РФ. Місце запуску ― район поблизу населеного пункту Свободний Свердловскої області Росії.
Дальність польоту цієї триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.
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