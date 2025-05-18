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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
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РФ планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс»: що відомо

За інформацією розвідки, росіяни планують «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс», з метою залякування України та Європи.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Міжконтинентальна балістична ракета "Ярс". Фото ілюстративне

Міжконтинентальна балістична ракета "Ярс". Фото ілюстративне / © Вікіпедія

Росія планує «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс», яка летить на 10 тис. км.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР).

«З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор Росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити „навчально-бойовий“ запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу „Ярс“, — йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, запуск ракети наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення РФ. Місце запуску ― район поблизу населеного пункту Свободний Свердловскої області Росії.

Дальність польоту цієї триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.

Раніше ми писали, що РФ змінює тактику застосування «Шахедів».

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Дата публікації
Кількість переглядів
4099
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