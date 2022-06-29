РФ платить окупантам через банк, якому Європа перераховує гроші за російські нафту і газ

РФ платить окупантам через банк, якому Європа перераховує гроші за російські нафту і газ

Глава МЗС закликав накласти на "Газпромбанк" санкції та відключити його від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Російський "Газпромбанк" Кремль використовує як для отримання європейських платежів за газ і нафту, так і для виплати зарплат російським окупантам, які вбивають мирних українців.

Про це з посиланням на українських журналістів заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

"Українські журналісти-розслідувачі виявили, що російський "Газпромбанк" використовується як для отримання європейських платежів за газ і нафту, так і для виплати зарплат російським військам, які ведуть агресивну війну проти України. Яка іронія", – написав Кулебе.

Глава МЗС закликав накласти на "Газпромбанк" санкції та відключити його від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Раніше журналісти-розслідувачі "Схем" встановили, що РФ виплачує зарплатню та "бойові доплати" окупантам, що воюють в Україні, за допомогою "Газпромбанку". Це єдиний великий російський банк, який досі уникнув масштабних західних санкцій. На його рахунки надходять гроші від європейських країн за російські газ та нафту.

Зокрема, у соцмережах дружини окупантів скаржилися, що банк затримує виплати.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що колишній віце-президент "Газпромбанку" переїхав до України та заявив, що хоче зі зброєю в руках захищати землю, де народився. Сам Волобуєв родом з Охтирки Сумської області.

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