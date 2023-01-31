РФ почала бомбити Україну ракетами ближнього радіусу дії: експерт пояснив причини

Російська терористична армія наразі рідше запускає ракети Х-59, Х-101 і "Калібр", оскільки окупанти мають гострий дефіцит авіаційних ракет великого радіусу дії.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у Телеграмі.

За його словами, російська авіація все частіше застосовує в Україні ракети Х-29 та Х-25 у спробі компенсувати дефіцит ракет тактичного та оперативно-тактичного рівня. Ці ракети мають ближній радіус дії - від 10 до 30 км.

"Ударні вертольоти Ка-52 і штурмовики Су-25 зараз виконує саме ті функції, які до того покладалися на артилерію. Але проблеми з вогневим потенціалом, а саме, брак ТРК і ОТРК, змушують росіян залучити й інші типи авіації для вирішення бойових завдань під підвищеним ризиком. Як відомо, дефіцит ТРК і ОТРК змусив ще з кінця весни минулого року росіян почати застосовувати ЗРК С-300 не по повітряних об'єктах, а по поверхні. Але, терор терором, а що робити підрозділам на передовій, за відсутності необхідної підтримки ТРК і ОТРК? Ось у хід і пускають ракети Х-29 та Х-25, які мають ближній радіус дії, від 10 до 30 км. Тобто, таким чином, літак, що їх запускає, виявляється в зоні потенційного ризику ураження комплексом ППО, ну або ПЗРК", - пояснив Коваленко.

Своєю чергою, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов констатував, що РФ не може виробляти таку кількість ракет, щоб довго і постійно тероризувати Україну масованими ракетними ударами.

Нагадаємо, росіяни запустили по Україні ракету Х-55 з імітатором ядерної частини.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що РФ робить це, щоб виснажувати українські засоби протиповітряної оборони.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попереджала, що російська армія між масованими ракетними атаками може точково обстрілювати Україну.

Читайте також: