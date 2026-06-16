РФ почала бити “Бандеролями”: експерт пояснив, чому Москва робить ставку на ці ракети

"Бандероль" / © Фото із соціальних мереж

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Росія почала застосовувати ракети типу “Бандероль” через їхню нижчу вартість порівняно з крилатими ракетами. Водночас цей засіб ураження поки використовують обмежено, а не масово.

Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі Вечір.LIVE.

За його словами, Росія також змушена рахувати ресурси, тому шукає дешевші засоби для ударів.

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«Росіяни теж зараз змушені рахувати гроші. “Бандероль” у 4-5 разів дешевша за крилаті ракети типу Х-101, “Калібр” чи “Іскандер-К”», — заявив Романенко.

Експерт пояснив, що “Бандероль” має реактивний двигун і вищу швидкість, ніж частина безпілотних засобів ураження. Водночас через теплове випромінювання вона може бути ціллю для систем протиповітряної оборони та переносних зенітно-ракетних комплексів.

Романенко додав, що наразі Росія застосовує “Бандеролі” не масово, а одиничними пусками.

Що відомо про нову ракету “Бандероль”: останні новини

Раніше повідомлялось, що окупанти почали бити по Україні новою ракетою, яку називають «Бандероль» — вона летить по балістичній траєкторії і може бути дуже небезпечною для міст.

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Крилата ракета S8000 «Бандероль» є дешевим гібридом дрона-камікадзе та ракети, створеним для масового виробництва. За концепцією вона близька до українських ракет-дронів («Паляниця», «Пекло») або американської AGM-158C LRASM, але менша за габаритами і потужністю від класичних ракет РФ.

На початку травня 2026-го росіяни вдарили цією ракетою по селищу Безлюдівка на Харківщині. Тоді в місцевій прокуратурі наголошували, що це може бути перший випадок застосування цього типу озброєння по Харківській області від початку повномасштабного вторгнення.

Згодом, наприкінці цього ж місяця, на півдні України було зафіксовано близько 20 випадків застосувань нової ворожої зброї. У ніч проти 15 червня російські «Бандеролі» атакували Київ.

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