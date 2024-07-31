РФ почала надавати Україні дані про полонених: Лубінець розкрив деталі останнього обміну

Росія почала надавати Україні деякі відомості про полонених. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми нарешті почали отримувати якусь інформацію від російської сторони щодо полонених. Ми під час останнього обміну обмінялись листівками. Ми разом з російською контрвізаві провели одночасно опитування військовополонених, тих, яких повертала Україна. В присутності моїх співробітників російські представники почули слова вдячності", – розповів омбудсмен.

Лубінець додав, що під час опитування у присутності правозахисників обох сторін звільнені українці розповіли про тортури у російському полоні та ненадання вчасної медичної допомоги, що в низці випадків стало причиною втрати кінцівок.

"Ми очікуємо, що буде реакція, принаймні у нас заплановане обговорення всієї цієї почутою інформації", – підкреслив він.

За словами Лубінця, Україна сподівається, що після цих подій Росія врешті-решт допустить представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських полонених. Омбудсмен зауважив, що українська сторона повинна продовжувати тиснути на РФ та МКЧХ, щоб забезпечити виконання міжнародних норм щодо умов утримання військовополонених.

"Я не знаю, як ми ще повинні тиснути на росіян і МКЧХ, щоб нарешті росіяни почали виконувати свої міжнародні зобов'язання, а ми перестали повертати наших військовополонених в такому жахливому фізичному стані. Ми маємо підтвердження, що наші полонені в Росії помирали від тортур", – наголосив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 17 липня в Україну з російського полону повернулися 95 українських захисників. Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.

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