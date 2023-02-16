РФ почала пускати нові повітряні об'єкти по Україні: що це і як вони рухаються

Невідомий повітряний об'єкт, який зафіксували у небі над Україною 15 лютого, – це не зонд і не аеростат, а куля, яка несе шматок металу. Вона летить за напрямком вітру і навіть 12 лютого пролітала над територією інших держав.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це куля, яку випустили 12 числа. І вона пролетіла над територією інших держав. Куди вітер дує – туди вона й летить", – повідомив спікер.

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Речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що самі кулі не становлять жодної небезпеки для населення, їхня мета — це відволікання уваги, тож по них відпрацьовувати якимись засобами ніхто не буде.

"Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже мовиться про майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить... Можливо вони (війська РФ. – Ред.) хочуть, щоб ми по кулях запускали ракети. Воно не несе загрози, але ці речі потрібно контролювати, бо між ними може бути щось серйозне. Так було в Дніпрі 12 лютого, коли були повітряні кулі й "Орлан-10" літав", – сказав Ігнат.

Нагадаємо, вдень 15 лютого у Київській області під час повітряної тривоги виявили повітряні цілі.

У КМВА уточнили, що над Києвом 15 лютого виявили шість ворожих повітряних зондів. Частину з них збила система ППО.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що ворог використовує ці кулі перш за все як хибні цілі. За його словами, повітряні кулі – не новинка у війнах.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що 15 лютого росіяни запустили кулі з відбивачами, щоб вивідати ППО України та зібрати дані.

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