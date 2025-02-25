РФ використовує новий тип безпілотників для ударів по цивільних: деталі від поліції

Поліція наголошує, що ці дрони особливо небезпечні, оскільки їх складно помітити та почути.

На Сумщині росіяни почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по мирному населенню.

Про це попереджає поліція Сумської області.

За словами правоохоронців, лише за останній тиждень місто Суми п’ять разів зазнало атак цих дронів, споряджених вибухівкою. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Вибухи пошкодили автомобілі та житлові будинки.

На Сумщині ворог застосовує нові ударні дрони

Який вигляд має цей дрон

Сірого кольору, схожий на літачок.

Два крила розташовані "етажеркою".

Електродвигун позаду, штовхальний гвинт.

Малий розмір, малопомітний, тихий у русі.

Має бойову частину вагою близько 3 кг.

Поліція наголошує, що ці дрони особливо небезпечні, оскільки їх складно помітити та почути. "Вони атакують невибірково – просто падають з неба, завдаючи ударів по мирних кварталах", – кажуть правоохоронці.

Уламки збитого ворожого дрона

Два такі дрони атакували Суми:

Один вибухнув, спричинивши руйнування і травмування людей.

Інший упав на дах багатоповерхівки, але не здетонував.

Поліція оперативно евакуювала мешканців, а вибухотехніки знешкодили боєприпас і підірвали його в безпечному місці.

Що робити громадянам

Не ігноруйте повітряні тривоги.

Будьте уважні до звуків навколо – ці дрони тихі, але їх можна помітити.

Якщо бачите підозрілий об’єкт, одразу повідомляйте поліцію.

Крім того, місцеве видання "Кордон.медіа" повідомило, що сьогодні, 25 лютого, другий день поспіль російські дрони розкидають вибухівку по прикордонній Великій Писарівці на Сумщині.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов пояснив, чому складно знищити російські заводи з виробництва "Шахедів".

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