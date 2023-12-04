РФ почала запускати по Україні чорні Shahed: окупанти фарбують їх "із балончика" – Ігнат

Російська окупаційна армія почала атакувати Україну безпілотниками "Shahed" чорного кольору. Проте наразі про масове застосування таких дронів не йдеться. Іранські дрони "Шахед" чорного кольору, які були помічені під час атаки росіян на Київ 25 листопада, були пофарбовані "із балончика".

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Відповідаючи на питання, чи вперше росіяни використали "Шахеди", пофарбовані в чорний колір, він сказав, що це "не зовсім так".

"Цього стверджувати не можна. Ми бачили фото одного "Шахеда" чорного кольору. Я його особисто бачив, як і ви, в Інтернеті. Ми зробили висновок, що він був пофарбований, або додатково використовувався ще композитний матеріал, такий як карбон, що теж може бути чорного кольору", - розповів він.

Ігнат також додав, що підтвердження того, що таких дронів-камікадзе було багато, немає.

"За моєю інформацією, такий "Шахед" тоді був тільки один, який, можливо, експериментально випустили, щоби подивитися, як на нього відреагує наша протиповітряна оборона. Але він теж був знищений, як і ті що полетіли у наступні дні - уже видно, що окупанти почали їх фарбувати "із балончика", - резюмував речник.

Нагадаємо, в одному з безпілотників Shahed, якими російські окупанти атакують Україну, знайшли SIM-карту мобільного оператора "Київстар".

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