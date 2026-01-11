РФ почала застосовувати нові реактивні "Герань-5": чим небезпечний дрон

РФ б'є по Україні безпілотниками / © Associated Press

На початку 2026 року під час атак по Україні було зафіксовано застосування нового БпЛА «Герань-2».

Про це повідомили у ГУР.

За даними розвідників, безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки «Гєрань», апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою.

Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.

Зокрема, встановлено використання 12-канальної системи супутникової навігації «Комєта», трекеру на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/4G модемів, а також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БпЛА «Гєрань-3», проте з більшою тягою.

Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження — близько 1 000 км.

«Цей БпЛА складно вважати власною розробкою Російської Федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar», — уточнили у відомстві.

Нагадаємо, Іран продемонстрував новий реактивний ударний безпілотник-камікадзе Hadid-110, який, за даними державних медіа та технічних описів американської військової бази OE Data Integration Network, здатний розвивати швидкість до 510 км/год.