РФ поклала більше людей, ніж за Другу чеченську війну: які втрати ворога під Покровськом за січень

За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під Покровськом росіяни там втратили 7 тисяч осіб безповоротно і 15 тисяч загалом. Це з пораненими, зниклими безвісти і так далі. Для порівняння, у Другій чеченській війні росіяни втратили 6 тисяч загиблих.

Про це в ефірі "Ми Україна. Ексклюзив" сказав речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Тобто під одним Покровськом за січень у росіян більше загиблих, ніж за Другу чеченську війну", – наголосив він.

Росіяни кидають усі сили та резерви, щоб намагатися охопити місто.

"Якби їм вдалося перерізати шляхи, які ведуть до міста, вони могли б говорити про якісь здобутки, показати таку собі перемогу. Але зараз їм це не вдається", – зазначив Трегубов.

Зараз вони втрачають там дуже багато особового складу і дещо менше техніки, адже менше її застосовують. Ворог намагається чіплятися за маленькі селища на південний захід від Покровська.

Раніше йшлося про те, що армія Російської Федерації на Покровському напрямку діє ситуативно. Тобто на Донеччині намагаються просунутись там, де з'являється можливість

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