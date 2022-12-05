"РФ помилилася в оцінці своїх можливостей": Макрон підтримав покарання Путіна за злочини в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російський диктатор Володимир Путін, який розпочав криваву війну в Україні, повинен нести відповідальність за воєнні злочини.

Про це лідер Франції сказав в інтерв'ю CBS News.

"Я думаю, вони зробили величезну помилку. По-перше, не поважати міжнародне право і порушити всі принципи, які вони підписали, вбивчо для їхнього авторитету. І друге, тому що, ймовірно, вони припустилися багатьох помилок в оцінці своїх можливостей та можливостей України", – сказав Макрон.

Макрон також назвав ракетні бомбардування РФ цивільної інфраструктури України воєнним злочином. А на уточнювальне запитання, чи повинен Путін бути притягнутися до відповідальності за ці злочини, він відповів:

"Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи до України поліцейських та експертів… Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь – так".

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба назвав геноцидом російські атаки по критично важливій цивільній інфраструктурі України. Міністр процитував статтю Конвенції про геноцид, під яку підпадають російські атаки по Україні.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон висловив думку, що Росія має мати "гарантію" в майбутній структурі безпеки в Європі. Він підкреслив, що Москва повинна мати власні "гарантії безпеки", коли вона повернеться за стіл переговорів. Водночас президент Франції впевнений, що рішення про проведення переговорів між Росією та Україною має ухвалювати Київ.

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