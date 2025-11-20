РФ понад 20 разів била по Україні забороненими ракетами, що здатні нести ядерний заряд

Ракетний удар / © ТСН.ua

Армія агресорки Російської Федерації понад 20 разів застосувала під час ударів по Україні крилаті ракети наземного базування 9М729 “Новатор”. Вони здатні нести ядерний заряд. Їхнє виробництво забороняє Договір про ліквідацію ракет середньої й малої дальності.

Про це заявив перший секретар постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Олександр Сорочик, повідомляє “Укрінформ”.

“Росія вже застосувала ракети “Новатор” проти України 23 рази”, — наголосив він.

За словами Сорочика, дальність ракети — понад 1,2 тис. км.

“Ми маємо підтверджені докази того, що Росія застосовувала крилаті ракети 9М729 “Новатор” (за класифікацією НАТО SSC-8 Screwdriver) — наземну ракетну систему, здатну нести ядерний заряд і прямо заборонену договором”, — наголосив дипломат.

За його словами, виробництво саме цієї ракети Росією стало причиною виходу США з договору в серпні 2019 року.

У своєму виступі Сорочик також розповів про масовані повітряні атаки РФ на українські міста за останній тиждень. З його слів, лише за цей період Росія запустила 1718 ударних безпілотників та 70 ракет, з яких 25 — балістичні.

Нагадаємо, Reuters писало про те, що 2019 року саме через ракету 9М729 президент США Дональд Трамп вийшов з ядерного договору. Вашингтон заявив, що це озброєння порушує договір і може пролетіти далеко за межі 500 км, хоча Росія це заперечувала.

За даними американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, ракета, яка може нести ядерну або звичайну боєголовку, має дальність польоту до 2500 км.