РФ пообіцяла віддати тіла загиблих в Оленівці "за однієї умови" - омбудсмен

Росіяни досі не надали доступ до місця вбивства українських полонених в Оленівці і не видали тіла вбитих.

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.

"Ми отримали сигнал, що вони готові повернути тіла наши героїв, але таке формулювання – "після закінчення розлідування". На уточнення, скільки треба часу на "розслідування", відповіді ми не отримали. Ми чекаємо", – каже омбудсмен.

За його словами, процедуру верифікації, коли наші військовослужбовці потрапляють до полону, Міжнародний комітет Червоного хреста на запити України проводить процедуру верифікації – що саме наші військові перебувають у полоні РФ.