РФ пообіцяла віддати тіла загиблих в Оленівці "за однієї умови" - омбудсмен

Окупанти заявили українській стороні, що віддадуть тіла "після закінчення розслідування".
Росіяни досі не надали доступ до місця вбивства українських полонених в Оленівці і не видали тіла вбитих.
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.
"Ми отримали сигнал, що вони готові повернути тіла наши героїв, але таке формулювання – "після закінчення розлідування". На уточнення, скільки треба часу на "розслідування", відповіді ми не отримали. Ми чекаємо", – каже омбудсмен.
За його словами, процедуру верифікації, коли наші військовослужбовці потрапляють до полону, Міжнародний комітет Червоного хреста на запити України проводить процедуру верифікації – що саме наші військові перебувають у полоні РФ.
Раніше омбудсмен розповів, що про місце перебування лідерів "Азову" "Волини" та Прокопенка окупанти не повідомляють.
Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.
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