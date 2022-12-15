РФ поповнила свій боєкомплект у Чорному морі і у будь-який момент може завдати ракетного удару - Братчук

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук оцінив ризик ракетних ударів із акваторії Чорного моря. Він повідомив, у Чорному морі перебувають кораблі Чорноморського флоту РФ, які поповнили свій боєкомплект, і можуть завдати удару у будь-який момент.

Про це Братчук розповів в ефірі телеканалу FREEДOM у четвер, 15 грудня.

"З іншого боку ми розуміємо, що інші ракетоносії вже поповнили свій боєкомплект і перебувають у бухтах окупованого Севастополя. Технічно вони можуть здійснювати пуск ракет із місць базування, тому ми говоримо про те, що цілком вірогідні нові російські атаки дронамі-камікадзе і ракетами", — сказав він.

Братчук зазначив, що насамперед під загрозою - об’єкти критичної інфраструктури.

Росія готується до нової атаки

За даними української розвідки, в Україні зберігається ризик нових масованих ракетних атак зі сторони Росії. Втім, у ГУР наголошують, коли буде наступна - невідомо, бо агресор керується власною логікою. Українців закликають не прив'язуватись до якихось дат чи календаря у контексті нових ракетних атак.

Своює чергою військовий льотчик-інструктор полковником запасу Збройних сил України Роман Світан припускає, що окупаційні війська можуть влаштувати новий ракетний удар по Україні на початку наступного тижня. Окрім ракет, вони можуть запустити іранські БПЛА "SHAHED".

Ядерні ракетоносії Росії не такі вже і захищені: "Друга армія того світу" відчуває нестачу кадрів і техніки

Читайте також: