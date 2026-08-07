РФ поповнює свої війська українськими полоненими: шокувальні подробиці

Армія РФ. / © Associated Press

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Російська Федерація продовжує порушувати норми міжнародного права, формуючи бойові підрозділи з українських військовополонених. Ці дії агресора суперечать положенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Добровольчий корпус російського Міноборони оголосив про створення першої «української добровольчої бригади спецпризначення». За твердженням Росії, до її складу увійшли українські військовополонені та колишні військовослужбовці ЗСУ, які нібито перейшли на бік Кремля.

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Зазначається, що окупанти формували цю бригаду шляхом об’єднання кількох нерегулярних так званих добровольчих підрозділів. Зокрема, йдеться про батальйони імені Кривоноса та Береста, а також загони імені Матросова, Пушкаря та Слобідського. Росіяни твердять, що до складу формувань входять українські військовополонені, а також колишні військові, які буцімто перейшли на їхній бік.

«Принаймні один російський військовий блогер відкрито обговорював, що ця нова бригада складається з українських військовополонених — варте уваги твердження, враховуючи той факт, що використання військовополонених у бойових діях є воєнним злочином», — наголошують американські аналітики.

В ISW зауважують, що вперше зафіксували повідомлення про формування військами Росії бойових підрозділів з використанням українських військовополонених у листопаді 2022-го. Зокрема, останній російський батальйон «Богдан Хмельницький» з полоненими діяв у складі формування «Каскад» так званого МВС «ДНР» у західній частині Донецькій області у грудні 2023-го.

Аналітики наголошують, що використання Росією українських військовополонених у складі бойових підрозділів є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

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Документ прямо забороняє залучати полонених до військової служби або будь-якої військової діяльності на боці держави, яка їх захопила. У ньому наголошується, що «жоден військовополонений не може бути в будь-який час направлений або утримуваний у районах, де він може піддаватися впливу вогню зони бойових дій» і не повинен «залучатися до роботи, яка має шкідливий або небезпечний характер».

Як повідомлялося, Росія знову хоче кинути в бій війська КНДР. Військовий експерт Іван Ступак каже, що їх можуть долучитися до бойових дій, зокрема до штурмових операцій проти України. З його слів, 2024-го Північна Корея дуже вдало допомогла агресорові, відправивши свій спецназ.

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