РФ порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі: зведення від ВМС ЗСУ

Триває вимкнення системи AIS, на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Станом на 12 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів.
Про це повідомляє командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
За інформацією українських військових, в Азовському морі наразі стоїть один ворожий корабель.
У Середземному морі зменшено чисельність угруповання до 7 ворожих кораблів, з них три носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.
За добу, як повідмляють ВМС ЗС України, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 2 судна
- до Чорного моря – 9 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
Також Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), здійснюючи вимкнення системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Наразі в Україні триває висока загроза ракетних ударів РФ.
11 березня ворог здійснив напад на території двох громад Сумської області. Там зафіксовано 11 ракетних ударів та 7 кулеметних "черг".
Тим часом на Харківщині продовжується обов'язкова евакуація Куп'янського району. За словами, очільника Харківської ОВА, цей напрямок є найгарячішим в регіоні.
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