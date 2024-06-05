РФ поширила черговий фейк про нібито розстріл ЗСУ найманців з Африки – спростування РНБО

В РНБО пояснили, чому черговий фейк від росіян – це постановне відео.

Російська пропаганда поширила черговий фейк про військових Збройних сил України. Так, окупанти поширили постановне відео, на якому нібито українські військові розстрілюють найманців-дезертирів з Африки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

На відео, знятому в темному приміщенні, можна побачити начебто українських військових та чотирьох чоловіків, що стоять на колінах біля стіни.



"Голос, що буцімто належить українському військовому, на чию нагрудну камеру зняте відео, з російським акцентом звинувачує африканців у дезертирстві, після чого "розстрілює їх". Прикметно, що "розстрілювані" стоять перед цегляною стіною, від якої мали б рикошетити кулі, що було б небезпечно для "розстрілювачів", - йдеться у повідомленні.

Фейк РФ про розстріл ЗСУ найманців з Африки / Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

У ЦПД наголосили, що це відео є черговим фейком, які зараз активно продукує російська пропаганда.

Нагадаємо, ЦПД раніше повідомляв, що до виробництва таких відео причетна студія "Крылья", пов‘язана з російським Міноборони. Також над таким контентом працюють підрядники, дотичні до "Новоросія ТБ", а розгонку забезпечують агентства, які взаємодіють з ГРУ РФ.

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