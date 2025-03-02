РФ поширила фейкове звернення нібито українського військового, щоб "йти на Київ"

Чоловік на цих відео, ймовірно, є російським актором.

Ворожа пропаганда поширює брехливі відеозаписи з нібито військовослужбовцем 114-і‌ окремої бригади територіальної оборони, який "закликає українських військових іти на Київ".

Про це пише у повідомленні у соціальних мережах Центру протидії дезінформації.

Верифікувавши інформацію у 114 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ, Центр повідомляє, що військовослужбовці цього підрозділу не причетні до створення цих відеозаписів. У бригаді немає бійця, який присутній на відео, і якого видають за їхнього військового.

Чоловік на цих відео, ймовірно, є російським актором, а самі записи створені ворогом для дестабілізації українського суспільства.

Раніше Центр повідомляв, що в РФ за гроші міноборони діє низка креативних агенцій та театральних студій, які беруть участь у виробництві контенту. Одна з них – студія "Крилья" – отримує фінансування по закритих статтях бюджету міноборони і спеціалізується на зніманні контенту про українських військових.

Поширення подібних закликів є частиною російської інформаційної операції з підбурювання до протестів в Україні й розколу суспільства по лінії "цивільні-військові".

114 бригада продовжує давати відсіч ворогу на найгарячіших напрямках фронту, зокрема на Куп’янському.

Нагдаємо, на Київщині затримали агентів ФСБ, які готували вибухи на об'єктах ЗСУ та правоохоронних органів.

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