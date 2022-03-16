РФ поширює фейк, що СБУ нібито буде застосовувати отруйні речовини проти мирних жителів

РФ поширює фейк, що СБУ нібито буде застосовувати отруйні речовини проти мирних жителів

У СБУ пояснили, чому це неправда.

Від початку війни в Україні російські пропагандисти вигадали чимало фейків. З кожним разом їхні вигадки стають дедалі абсурднішими.

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Цього разу пропагандисти РФ заявили, що СБУ нібито "за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних мешканців".

У СБУ пояснили, що подібні заяви Росії з'явилися після того, як загарбники обстріляли мирну колону біля Маріуполя та скинули бомбу на будівлю міського драмтеатру, де ховалися сотні жінок і дітей. Це робиться задля того, аби відволікти увагу суспільства від воєнних злочинів російської армії.

"Очевидно, що подібні заяви загарбників - лише спроба відволікти увагу від чергового воєнного злочину. Але жодні фейки не перекриють собою геноцид цивільних мешканців і гуманітарну катастрофу в Маріуполі, який руйнують російські ракети та бомби", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що вони навіть в теорії не можуть готувати жодних провокацій з отруйними речовинами.

Нагадаємо, раніше Верещук розповіла, як пропагандисти РФ атакують евакуйованих з Маріуполя людей. Окупанти змушували українців брехати, нібито полк "Азов" не випускав мирних мешканців з міста.

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