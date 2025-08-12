РФ поширює брехню про ситуацію в Донецькій області: Коваленко звернувся до українців

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. / © із соцмереж

Реклама

У РНБО прокоментували інформацію, яку поширюють росіяни щодо Донецької області. Наративи про те, що ЗСУ щось «здають» — брехливі.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він наголосив, таким брехливим наративом Росія традиційно супроводжує будь-які події на фронті з метою внести розкол в суспільну дискусію серед цивільних зараз. Насправді ситуація зовсім інша.

Реклама

«Ніхто нічого ніколи не здає, є просто обʼєктивна ситуація у війні, десь ворогу щось вдається, десь нам, десь він кинув дуже багато сил, посилюючи тиск протягом великого проміжку часу», — зазначив Коваленко.

Сили оборони роблять все можливе, додає він, а часто і неможливе для знищення росіян. Так було завжди з 2014 року, і так є зараз.

«Памʼятайте це. І дуже багато залежить від людей, яких у росіян зараз більше. Активні бої тривають, Сили оборони роблять все можливе», — завершили в РНБО.

Раніше йшлося про те, що диверсійно-розвідувальні групи РФ проникають в райони поблизу Добропілля Покровського району Донецької області. Окупанти також, ймовірно, нещодавно просунулися на південний схід від населеного пункту.

Реклама

За даними ISW, російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Разіне, Сухетське, Федорівку, Затишок, Бойківку, Новоторецьке, Заповідне — всі населені пункти знаходяться на південний схід від Добропілля, а також Маяк і Панківку, що на схід від Добропілля.

Також відомо, що передові російські штурмові підрозділи та «інфільтраційні» групи діють поблизу Кучерів Яру, що на північний схід від Добропілля, Нового Шахового та Білицького.