РФ посилила десантників на Донбасі мобілізованими резервістами – розвідка Британії

За останні два тижні Росія, ймовірно, передислокувала основні підрозділи Повітряно-десантних військ на Донецький і Луганський напрямки.

У Міністерстві оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки припустили, що за останні два тижні Росія передислокувала основні підрозділи на Донецький і Луганський напрямки на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 24 листопада.

Так, військові аналітики зазначають, що від вересня до жовтня більшість ослаблених російських підрозділів повітрянодесантних військ були спрямовані на оборону підконтрольної Росії території на захід від Дніпра в Херсонській області.

У розвідці зазначають, що деякі підрозділи могли посилити мобілізованими резервістами. Водночас там вважають, що погано навчені військовослужбовці можуть послабити "нібито елітний потенціал російських десантників", тож Росія, ймовірно, усе одно розподілить ці підрозділи в секторах, які вважаються особливо важливими.

"Потенційні оперативні завдання десантників включають підтримку оборони на ділянці Кремінь-Сватове Луганської області або посилення наступальних дій на місто Бахмут Донецької області", — зазначають в британській розвідці.

Перекидання військ РФ з Херсона на Донбас

Російські війська відходять з Херсонщини під натиском ЗСУ, а також тому, що опинилися перед загрозою оточення.

За словами військового експерта Романа Світана, Росія вже перекинула на Донбас частину війська, яке відступило з Херсона на правий берег Дніпра. Бойові штурмові частини посилили натиск окупантів на східному напрямку.

Експерт додав, що окупанти завдяки підкріпленню "посилюють нині тиск на наші війська, хлопці витримують вже в 2-3 рази більше вогневе навантаження, ніж було до виходу цього підрозділу з правого на лівий берег".

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