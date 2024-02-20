РФ посилила наступ на Запоріжжі: в ISW назвали точки просування ворога

Воєнні блогери з РФ заявляли про бої в центрі Роботиного, однак аналітики ISW не бачили візуального підтвердження цього.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Роботиного та продовжили 19 лютого посилені наступальні дії в західній частині Запорізькій області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на опубліковані 19 лютого геолокаційні кадри, які демонструють, що російські війська нещодавно просунулися до західних околиць Роботиного.

Російські воєнні блогери 18 і 19 лютого стверджували, що окупанти просунулися углиб на понад 1 км на захід від Вербового та углиб до 2 км поблизу Роботиного.

Російські мілітарі-блогери широко стверджували, що загарбники досягли західних і південних околиць Роботиного. Окремі блогери заявляли, що російські війська увійшли до села, і що в центрі Роботиного тривають бої.

Однак аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження того, що російські сили воюють у центрі Роботиного. Водночас і деякі мілблогери з РФ заперечували ці російські заяви.

За заявами російських мілблогерів, окупанти намагаються тактично розділити українські війська, розташовані вздовж лінії Роботине-Вербове.

Як зазначив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, російські війська наступають невеликими групами з обмеженою підтримкою бронетехніки поблизу Роботиного.

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Російські воєнні блогери стверджували, що загарбники посилюють вогонь з непрямого наведення та авіаудари поблизу Кам’янського (на захід від Роботиного) і досягли невизначених тактичних успіхів у цьому районі.

Фахівці ISW поки що не помітили підтвердження просування Росії в цьому районі.

Позиційні бої точилися під Малинівкою (на схід від Гуляйполя).

Повідомляється, що підрозділи російського 247 полку повітряно-десантних (ВДВ) (7-ї дивізії ВДВ) наступають поблизу Вербового. Водночас підрозділи 291, 70 та 71 мотострілецьких полків (усі – 42-а мотострілецька дивізія 58-ї ОВС Південного військового округу) атакують поблизу Роботиного.

Повідомляється, що підрозділи російського 392 мотострілецького полку (ймовірно, мобілізовані) діють поблизу П’ятихаток (на захід від Роботиного), а підрозділи 49 окремої повітряно-десантної бригади (новосформована бригада) атакували поблизу Кам’янського.

Нагадаємо, 19 лютого Тарнавський повідомив, що російські війська 10 разів намагалися атакувати позиції ЗСУ в районі Роботиного. Там ворог повернувся до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки.

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