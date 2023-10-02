РФ посилила повітряне патрулювання у Чорному морі через атаки по Севастополю – розвідка Британії

Морська авіація Чорноморського флоту РФ в останні тижні взяла на себе важливу роль в операціях флоту, який намагається впоратися з паралельними загрозами на південному фланзі війни в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Військово-морська авіація РФ приділяє особливу увагу операціям з морського повітряного патрулювання, основним завданням яких, найімовірніше, є раннє виявлення безпілотних надводних кораблів.

Як пише розвідка Британії, ключовим російським активом у цих операціях є літаки-амфібії Бе-12, які спроєктовані в 1950-х роках і вилітають з баз в окупованому Криму.

Крім того, бойові літаки Су-24 проводять ударні операції на морі, включаючи щонайменше один недавній повітряний удар по стратегічно важливому острову Зміїний.

"Перед загрозами Севастополю до Новоросійська, найімовірніше, буде перебазовано більше сил флоту. Росія намагається використовувати військово-морську авіацію для використання сил над північно-західною частиною Чорного моря", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за словами ізраїльського експерта, війна буде тривалою, якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря.

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