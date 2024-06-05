РФ посилила закупівлю радянської техніки по всьому світу: експерт пояснив, що це означає

Росія посилила закупівлю радянської зброї та техніки по всьому світу.

Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Цього тижня стало відомо, що російські спецагенти намагаються домовитися з Суданом про закупівлю радянської техніки - зокрема, йдеться про танки. Ця африканська країна, в умовах громадянської війни з 2023 року, керує великою кількістю Т-54/55, Т-72 та а їхніх китайських та іранських модифікацій. Новина була б досить гарна, якби не врахувати той факт, що Москва активізувала свою діяльність у питанні закупівлі радянської техніки у всьому світі", - написав він.

Коваленко підкреслює, що ситуація із російським військово-промисловим комплексом ВПК насправді не така чудова, як про це говорять пропагандисти.

"Приблизно 90% техніки, відправленої російською ВПЦ в зону бойових дій в Україні, не нова, виготовлена абсолютно з нуля, а відновлена старе радянське - зі складів і сховищ. А на третьому році повномаштабної війни в Україні значно зменшилися запаси радянської техніки, а в розпал прискорених темпів її знищення та паралельного відновлення прискорився процес скорочення запасів", - додав Коваленко.

Нагадаємо, 5 червня 2024 року Генштаб назвав кількість знищених окупантів та техніки за попередню добу.

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