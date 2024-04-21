РФ посилить атаки у найближчі тижні: аналітики назвали причину

У найближчі кілька тижнів російські війська активізують наступальні операції, а також інтенсивність ракетних атак, адже Україна відчуває гостру нестачу матеріально-технічних засобів та чекає на допомогу від США.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Ситуація на фронті, ймовірно, продовжить погіршуватися протягом цього часу, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися обмеженим вікном до прибуття нової допомоги від США. Українські сили можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні в очікуванні безпекової допомоги від США", — йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що допомога від США дозволить Україні стабілізувати фронт та призупинити російський наступ, якщо вона надійде оперативно.

"Російські війська, ймовірно, активізують наступальні операції і ракетні та безпілотні удари протягом наступних тижнів, щоб скористатися паузою через нестачу українських матеріально-технічних засобів", — зазначили в ISW.

В ISW наголосили, що окупанти сподіваються зруйнувати українську енергосистему ракетними та дроновими атаками, щоб змусити Україну боротися з гуманітарною кризою паралельно з оборонними операціями.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт, яким передбачені різні види допомоги Україні на суму у понад 60 млрд дол. Ці кошти Україна отримає на умовах позики.

"За" цей законопроєкт проголосували 311 конгресменів, з них — 210 демократів і 101 республіканець. Проти ініціативи виступили 112 конгресменів. Семеро членів Палати не голосували.

Гроші в рамках цього пакету фінансової підтримки розподілять так:

$23,2 млрд — на поповнення американських військових запасів, з яких раніше надходило озброєння Україні

$11,3 млрд — на поточну діяльність військових США в регіоні (зокрема, навчання українських військовослужбовців)

$13,8 млрд — на закупівлю для українських сил озброєнь і надання оборонних послуг

$26 млрд — на продовження нагляду і підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Києву

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