РФ посилює атаки на українські авіабази напередодні надходження F-16 – Le Monde

За кілька днів до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня, Росія посилила військовий тиск на Київ, посиливши удари по українських авіабазах. На думку аналітиків, цей тиск значною мірою пов’язаний із тим, що Україною вже скоро отримає перші винищувачі F-16 від союзників.

Про це пише Le Monde.

Західне військове джерело вважає, що нещодавні удари показують бажання РФ "пограти м'язами, щоб змусити українців і їхніх прихильників подумати двічі у вирішальний момент".

У виданні наголосили, що тиск з боку Росії почався під час того, коли кілька країн впродовж останніх тижнів підтвердили прибуття перших F-16 до Румунії, адже там відкрився навчальний центр для українських пілотів для підготовки на цих винищувачах.

Там нагадали, що впродовж декількох днів по українських авіабазах було завдано кілька значних ударів. Спочатку по Миргороду (Полтавська область), а потім по Довгинцевому, що в Дніпропетровській області, за 80 км від лінії фронту. Російські джерела наголошують, що внаслідок таких атак було знищено щонайменше шість винищувачів, однак Україна заперечує такі втрати.

Очікується, що передаванні F-16 Україні стане оперативною реальністю цього літа, принаймні для перших одиниць. Близько 95 таких літаків американського виробництва союзники пообіцяли Києву.

Також Росія посилює атаки, використовуючи "планерні бомби". Їх важко виявити та запускаються вони літаками за межами досяжності української протиповітряної оборони.

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"Протистояти їм майже неможливо, хіба що відбити літаки, які їх запускають", - зазначив науковий співробітник Інституту стратегічних і оборонних досліджень в Ліоні Йоганн Мішель.

Водночас науковий співробітник Фонду стратегічних досліджень (FRS) Вінсент Турре вважає, що винищувачі F-16 могли б обмежити ці атаки, проте "літаки, які будуть передані українцям, не є найсучаснішими". Крім того, ефективність винищувачів залежатиме від систем озброєння, які на них будуть встановлені.

"Це буде залежати від типу ракет, що постачаються. F-16 може бути оснащений десятками різних моделей", - пояснила директор зі стратегічних досліджень Eurocrise Ізабель Дюфур.

Своєю чергою Йоганн Мішель додав, що доки Київ не досягне кращої протиповітряної оборони, то не зможе розширити свою оборонну промисловість.

"На саміті НАТО українці очікують рішучих заяв, що сприятимуть посиленню коаліції F-16. Без захисту повітря нічого не вийде", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, на початку липня армія РФ завдала ударів ракетами "Іскандер-М" по місцях дислокації українських "літаків" та "ЗРК". За словами командувача Повітряними силами ЗСУ, ворог насправді знищив якісно виготовлені макети.

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