РФ посилює повітряну війну в Україні: секретний завод нарощує виробництво дронів, щоб підживити наступ

За перші дев’ять місяців 2024 року завод в "Алабузі" випустив 5760 дронів.

Завод в особливій економічній зоні "Алабуга" на півдні Татарстану РФ значно збільшив виробництво ударних і розвідувальних безпілотників іранської розробки типу Shahed-136.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, у 2023 році завод виготовив 2738 "Шахедів", а за перші дев’ять місяців 2024 року більше ніж удвічі збільшив цю кількість, випустивши 5760 дронів.

Також в Алабузі було запущено серійне виробництво дешевших дронів-приманок.

CNN пише, що для пришвидшення виробничих темпів Росія використовує низку китайських компонентів і низькокваліфіковану робочу силу – російських підлітків і африканських жінок.

Джерела, які говорили з CNN анонімно через побоювання за свою безпеку, повідомили, що завод також виробляє тисячі безпілотників-приманок "Гербера", призначених для виснаження української оборони, - справжні "Шахеди" та приманки не відрізняються на радарах.

Супутникові знімки, проаналізовані CNN та експертами, показують, що на території заводу було збудовано дві додаткові будівлі, а також посилено охорону. Це збільшили площу виробничого майданчика на 55%.

Супутникові знімки

Як зазначається, Росія планує виготовити близько 10 тисяч "Гербер" до кінця 2024 року, що вдвічі більше за кількість "Шахедів".

За оцінками експертів, оборонна промисловість Росії наразі перевершує за потужністю всі країни ЄС, випускаючи зброю у чотири рази швидше.

Нагадаємо, у Росії на території економічної зони "Алабуґа" спалахнув військовий об'єкт. Внаслідок цього знищено склад із деталями до "Шахедів" на 16 мільйонів доларів.

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