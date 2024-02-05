РФ посилює штурмові групи на окремих ділянках фронту: яка ситуація на різних напрямках

За добу українські війська на Лимано-Куп’янському напрямку ліквідували майже 200 окупантів, а на Бахмутському – понад 90.

Росія на окремих ділянках фронту посилює штурмові групи, але ознак підготування ворога до активніших бойових дій немає.

Про це речник східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив у ефірі телемарафону 5 лютого.

Євлаш повідомив про складну, але контрольовану ситуацію по всій смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на Лиманському напрямку

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На Лиманському напрямку протягом попередньої доби російські війська влаштували дев’ять авіаударів, використовуючи штурмовики Су-34, керовані авіабомби та армійську авіацію. Також ворог 27 разів використав FPV-дрони та здійснив 627 обстрілів по позиціях українських захисників.

"Нашим оборонцям вдалося ліквідувати – вбити та поранити – 199 окупантів та знищити ще 45 одиниць одиниць військової техніки", – повідомив речник східного угруповання військ.

Ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку загарбники намагаються переходити до локальних, але безуспішних штурмів. Євлаш зазначив, що зараз там дуже складні погодні умови, що ускладнює переміщення техніки і піхоти, тому в пріоритеті ворога – "м'ясні штурми".

"Малі піхотні групи під прикриттям спочатку артилерії, а потім вже FPV-дронів виходять на "м'ясні штурми", які відбиваються нашими захисниками. Так, за минулу добу противник завдав 71 удар дронами-камікадзе по позиціях українських військових у районі Бахмута та провів 406 обстрілів", – поінформував речник захисників сходу України.

Він додав, що ЗСУ на Бахмутському напрямку ліквідували 92 окупантів, знищили 58 одиниць озброєння і військової техніки, один склад з боєприпасами та два укриття ворога.

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Окупанти посилюють штурмові групи на окремих ділянках фронту

Євлаш повідомив, що наразі не фіксуються ознаки підготування російських військ до активніших бойових дій. Водночас на окремих ділянках противник посилює свої штурмові групи.

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"Наразі як такої підготовки до серйозних наступальних дій по всіх напрямках ми не спостерігаємо, проте на деяких ділянках фронту ворог перекидає свої підрозділи, знімає їх з інших, менш пріоритетних ділянок, продовжує готувати резерви для майбутньої участі в бойових діях", – розповів речник східного угруповання військ.

Він також звернув увагу, що у зв'язку з великими втратами російської армії, термін підготовки мобілізованих бійців суттєво скоротився. Якщо раніше росіяни навчали своїх піхотинців три-чотири місяці, то зараз – удвічі менше.

Нагадаємо, за останніми оцінками Інституту вивчення війни, російська армія просунулися біля Бахмута, на схід від Авдіївки, а також на північний захід від Мар'їнки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти просуваються на Авдіївському напрямку. Ситуація на фронті на 5 лютого

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