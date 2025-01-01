РФ поставила на "Шахедах" новий тип антен супутникової навігації: що це означає і яка небезпека

Експерт пояснив, що цей елемент у "Шахеді" є ключовим.

Під час дронової атаки цієї ночі росіяни застосували на "Шахедах" інший тип CRPA антен супутникової навігації.

Про це розповів військовий фахівець із систем РЕБ та зв'язку, голова "Центру радіотехнологій" Сергій Бескрестнов, позивний "Флеш".

За його словами, таку антену українці бачили на російських дронах і раніше, але цього разу вона ймовірно стояла на всіх "Шахедах".

Експерт пояснив, що цей елемент у "Шахеді" є ключовим, саме він забезпечує дрону влучання в ціль в умовах роботи українського РЕБ.

Деталі антени. Фото t.me/serhii_flash

"Флеш" зауважив, що раніше Росія застосовувала на Шахедах іранські аналоги і "свою "антену Комета. Цього разу противник застосував антени китайського виробництва. На антені китайською і англійською мовами написано, що це "деталь для сільського господарства".

Деталі антени. Фото t.me/serhii_flash

"Поки що складно сказати, що спричинило цю заміну, нижча ціна китайської альтернативи, дефіцит іранських комплектуючих або недостатній захист, який дає російська аналогічна антена Комета. Один із можливих варіантів – це вплив санкції та складнощі у виробництві Комет, але тоді ми побачимо заміну і в КАБах, в яких теж стоїть така антена", – попередив Сергій Бескрестнов.

Як пояснює "Мілітарний", CRPA антена – це спеціальна навігаційна GNSS-антена, здатна забезпечувати якісне позиціонування дрона у просторі навіть в умовах постановки ворогом активних радіозавад.

Такі антени визначають хибні радіоелектронні сигнали й допомагають їх ігнорувати. Як результат – ворожий РЕБ не впливає на навігацію дрона, і він долітає чітко до цілі.

Зокрема, російські CRPA-антени "Комета" раніше були виявлені в іранських дронах Shahed-136, російських розвідниках "Орлан-10" та SuperCam тощо.

Нагадаємо, зранку 1 січня армія РФ завдала удару дронами по Києву. У столиці спрацювали сили ППО, але у кількох районах сталися падіння уламків дронів. Відомо про двох загиблих.

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