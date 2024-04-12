РФ постійно намагається видозмінити свою тактику: Євлаш про масовані удари по Україні

Армія Російської Федерації постійно намагається дещо видозмінювати свою тактику для масованих та потужних обстрілів України. Окупанти використовують різні засоби, аби комбінувати свої удари та відвертати увагу сил ППО.

Про це під час телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Приміром, під час обстрілу України вночі 11 квітня росіяни застосував майже всі свої літаки різних типів. За словами Євлаша, це були Ту-95МС, МіГ-31К, Су-34, Су-35. Також окупанти атакували зенітними ракетними комплексами С-300 і безпілотниками.

Представник ПС каже, що росіяни використовують багато різних засобів, якими вони одночасно намагаються атакували Україну.

"Після вчорашньої атаки бачимо, що ворог знову вдається до таких "пощупувань" своїми "Шахедами" та постійного турбуючого вогню для того, аби кошмарити місцеве населення. Ну і звісно, що він намагається завдати нам клопоту, аби ми менше часу витрачали на підготовку, на перезаряджання, переозброєння", - зазначив він.

За його словами, таким чином ворог намагається постійно застосовувати і тактичну авіацію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи дійсно закінчилися ракети для Patriot та Iris-T, та що за нові ракети, якими вгатили по ТЕС?

Нагадаємо, вночі і зранку 11 квітня армія РФ вдарила "Кинджалами", авіаційними і крилатими ракетами, дронами. Загалом для атаки по Україні ворог застосував 82 засоби повітряного нападу. Основним напрямком удару РФ стала Львівська область.

Росія атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях: у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській.Найскладніша ситуація склалася в Харківській області. В регіоні понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання.

Читайте також: