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- Війна
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РФ поступово нівелює перевагу України в дронах: FT попереджає про переламний момент у війні технологій
Росія скорочує відставання у сфері дронів, а Україна стикається з кризою постачання комплектуючих. Якщо тенденція збережеться, оборона України буде під загрозою.
Росія за два роки майже зрівнялася з Україною у сфері бойових дронів і має всі шанси перегнати її у найближчі два роки.
Про це попереджає Financial Times, посилаючись на українських виробників та експертів.
Україна досі вважається лідером у розробці FPV-дронів завдяки тисячам стартапів і гнучким виробничим ланцюгам. Лише компанія TAF Drones, заснована в перші місяці повномасштабного вторгнення, виготовила 350 тисяч безпілотників 2023 року з понад 2 мільйонів загалом. У 2024-му вона вже отримала державні контракти на аналогічну кількість.
Та інноваційна перевага України стирається. За словами засновника компанії Яковенка, РФ швидко адаптується, копіює технології та ефективніше налагоджує масове виробництво. Якщо ця тенденція триватиме ще два роки, Україні буде надзвичайно важко утримувати фронт, попереджає він.
Головні проблеми українського дронового сектору:
Криза з постачанням китайських комплектуючих: через експортні обмеження Пекіна на камери та сенсори дрони доводиться чекати по кілька тижнів.
Європейські аналоги в рази дорожчі, а власне виробництво лише зароджується.
РФ запровадила нову зброю – дрони з оптоволоконним зв’язком, які неможливо заглушити РЕБ, і планує активніше використовувати їх улітку.
Попри все, Україна залишається інноваційним лідером, але на Заході її досвід досі не повною мірою враховано. Виробники дронів сподіваються на дозвіл експорту українських дронів у Європу вже цього року, однак багато країн ЄС не хочуть віддавати пріоритет українським технологіям.
“Ми вигадуємо перші, але Росія дуже швидко реагує. Якщо це триватиме довго — ми не встоїмо”, — підсумовує Яковенко.