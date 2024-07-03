РФ поступово вичерпує запаси техніки на складах: аналітики помітили цікаву тенденцію 

Росіяни почали розконсервовувати рештки старої бронетехніки, яка зберігалася на складах.
Росія поступово вичерпує свої запаси військової техніки, яку кожного дня нищать на фронті українські захисники. Зокрема, на складах фактично не залишилось придатних до використання легкоброньованих тягачів МТ-ЛБ, якими окупанти замінили знищені раніше більш сучасні БМП.
Про це пише аналітик відкритих даних з псевдонімом Jompy у соціальній мережі X.
OSINT-дослідник проаналізував доступні в мережі та отримані від власних джерел супутникові знімки складів військової техніки на території Росії. Порівняння змін на цих об'єктах свідчить, що у росіян більше немає запасів МТ-ЛБ.
"Ми можемо припустити, що всі ті, що залишилися [стояти на базах просто неба – ред.], зламані, враховуючи, як швидко на всіх інших базах закінчилися законсервовані МТ-ЛБ. Однак дуже ймовірно, що їхні активні МТ-ЛБ все ще нараховують кілька тисяч і прослужать ще довго", – зазначив аналітик.
Аналіз отриманих даних також дозволяє припустити, що в Росії ще є певна кількість тягачів модифікації МТ-ЛБу. Але ця техніка менш універсальна і переважно використовувалась як командні та спеціалізовані машини.
Водночас аналітична група Conflict Intelligence Team (CIT) помітила цікаву тенденцію. Експерти зазначають, що окупанти почали розконсервовувати старі БТР-70 та БТР-60, але ця техніка поки що не засвітилася на фронті в Україні.
"Все поступово, повільно, але йде до тієї ситуації, коли у Росії все більше буде проявлятися дефіцит техніки. Це дає підстави до того, що сама ситуація на лінії фронту поступово, дуже повільно, але буде змінюватися. Це на великому відтинку часу – щонайменше місяці", – розповів керівник CIT Руслан Левієв.
Нагадаємо, у росіян швидко закінчується сучасна зброя. Запасів танків і бойових машин окупантам вистачить лише до середини 2025 року.
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