РФ посилює наступ: чи справді окупанти прориваються до Запоріжжя
Російські окупаційні війська намагаються просунутися до Запоріжжя, атакуючи українські позиції.
Ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається складною. Ця ділянка фронту відрізняється від напрямків у Донецькій області, оскільки тут є велика кількість відкритих зон.
Про це повідомив речник управління штурмових підрозділів ЗСУ Олексій Свинаренко в коментарі «Київ24».
За його даними, малі російські піхотні групи намагаються просочуватися та обходити позиції українських підрозділів.
Він наголосив, що головна загроза для міста Запоріжжя сьогодні зберігається не з півдня (району Оріхова), а з району Гуляйполя.
«Ворог йде паралельно нашим оборонним лініям, які будувалися. Тому що ми будували оборонні лінії для удару з півдня, а росіяни рухаються зі сходу на захід», — вказав Свинаренко.
Раніше повідомлялося, що в останні місяці ситуація на фронті складається не на користь України, російські війська просуваються на кількох напрямках.
У ЗСУ визнають, що обстріли з боку посилилися. Зокрема, Олег Войцеховський, український капітан, чия частина розташована неподалік Лиману, заявив, що російські війська атакують «постійно і за всіма напрямками».