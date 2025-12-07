РФ посилює наступ: чи справді окупанти прориваються до Запоріжжя

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Реклама

Ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається складною. Ця ділянка фронту відрізняється від напрямків у Донецькій області, оскільки тут є велика кількість відкритих зон.

Про це повідомив речник управління штурмових підрозділів ЗСУ Олексій Свинаренко в коментарі «Київ24».

За його даними, малі російські піхотні групи намагаються просочуватися та обходити позиції українських підрозділів.

Реклама

Він наголосив, що головна загроза для міста Запоріжжя сьогодні зберігається не з півдня (району Оріхова), а з району Гуляйполя.

«Ворог йде паралельно нашим оборонним лініям, які будувалися. Тому що ми будували оборонні лінії для удару з півдня, а росіяни рухаються зі сходу на захід», — вказав Свинаренко.

Раніше повідомлялося, що в останні місяці ситуація на фронті складається не на користь України, російські війська просуваються на кількох напрямках.

У ЗСУ визнають, що обстріли з боку посилилися. Зокрема, Олег Войцеховський, український капітан, чия частина розташована неподалік Лиману, заявив, що російські війська атакують «постійно і за всіма напрямками».