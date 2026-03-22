РФ посилила атаки на фронті: Зеленський повідомив про наступи і втрати росіян

Зеленський повідомив про активізацію російських наступів

Протягом тижня російські війська намагалися активізувати наступальні дії на фронті, користуючись більш сприятливими погодними умовами. Водночас ці спроби не принесли окупантам суттєвих результатів, окрім значного зростання втрат.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.

Під час наради вони обговорили ситуацію на фронті та активність російських військ.

За словами глави держави, втрати РФ перевищили 8 тисяч людей за тиждень. Йдеться про убитих та важкопоранених. За його словами, це єдиний відчутний «результат» активізації ворожих атак.

«Маємо також інформацію, що російському командуванню нарешті вдалося розібратися, де на фронті реально знаходяться їхні частини і як це відрізняється від офіційних доповідей, що приходили нагору», — додав президент.

Ситуація на ключових напрямках фронту

Президент повідомив, що на Донеччині ситуація суттєво не змінилася — українські підрозділи утримують позиції.

На Харківщині та в прикордонних громадах Сумської області фіксуються спроби російських військ просунутися від державного кордону. Українські сили оборони продовжують знищення ворожих підрозділів, які беруть участь у цих атаках.

На Олександрівському напрямку тривають активні дії українських штурмових і десантних підрозділів.

Зеленський окремо відзначив ефективність українських далекобійних ударів та повідомив, що були погоджені рамки нових операцій.