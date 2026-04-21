РФ посилила наступ на Сумщині: ворог міг готувати відволікаючий маневр — оглядач

На Сумщині в прикордонних районах ворог суттєво активізував штурмові зусилля після періоду відносно стабільної позиційної боротьби.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, останні місяці на цьому напрямку тривала так звана «позиційна боротьба» без значних проривів. Однак приблизно за місяць до оголошеного «перемир’я» російські війська перекинули туди додаткові сили та почали активніше наступати.

Під час самого «перемир’я», зазначає оглядач, окупанти скористалися паузою для посилення своїх позицій: підтягнули ближче до переднього краю операторів безпілотників і артилерію. Внаслідок цього тиск на українські підрозділи лише зріс.

«Ситуація була складною і до 12 квітня, але ворог на максимум використав це “перемир’я”, щоб ще більше посилити атаки», — зазначив Мирошников.

Наразі, за його оцінкою, ситуація на Сумщині залишається важкою і повністю не стабілізованою.

Водночас експерт вважає, що українським силам згодом вдасться стабілізувати ділянку фронту. Однак існує інша загроза: активізація на Сумщині може бути частиною ширшого плану.

Зокрема, йдеться про можливе відволікання українських резервів із ключових напрямків на Харківщині — районів Липців, Вовчанська та Куп’янська. У такому разі російські війська можуть пізніше посилити штурмові дії саме там.

Оглядач також припускає, що такі дії можуть відповідати тактиці начальника Генштабу РФ Валерій Герасімов, який раніше застосовував відволікаючі маневри перед масштабнішими наступами.

Таким чином, ситуація на північному сході України залишається напруженою та потенційно небезпечною.

Раніше ТСН.ua повідомив, що російські війська розпочали активні штурми на різних відтинках фронту в Сумській області. Наразі зафіксовано чотири вклинення ворога вздовж кордону, де тривають складні бої.

Напередодні десантники 71-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ відбили спробу російського прориву на Сумщині з використанням нестандартної тактики: окупанти намагалися прокрастися через газову трубу та атакували на квадроциклах і мотоциклах. Українські захисники вчасно виявили ворога та завдали йому втрат.

Нагадаємо, російська армія намагається створити буферну зону на Сумщині, вишукуючи слабкі місця в обороні. За даними DeepState на 15 квітня, окупанти просунулися в районах Грабовського та Миропільського, захопивши або проникнувши на територію площею близько 150 кв. км. Сили оборони знають про ці дії, контролюють ситуацію та вживають заходів для стримування ворога.