Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ потроху перекидає війська з Білорусі на схід України - Держприкордонслужба

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1374
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
РФ потроху перекидає війська з Білорусі на схід України - Держприкордонслужба

Фото: Міноборони Білорусі

На зміну цим підрозділам до Білорусі прибувають нові сили, які братимуть участь у військових навчаннях.

У Білорусі поки не фіксують переміщення російської техніки та особового складу до українського кордону. Проте РФ продовжує перекидати свої війська з Білорусі на схід України.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Відбувається перекидання чергових сил РФ на територію Білорусі. Зараз вони анонсують їх навчання авіаційної компоненти. В той же час, ті російські сили, які перебували до цього на території Білорусі і проходили підготовку, Росія потроху перекидає на схід нашої країни, щоб посилити своє угрупування", – сказав Демченко.

За його словами, Росія та Білорусь постійно проводять свої спільні військові навчання, нагнітаючи таким чином ситуацію. Таким чином ворог намгається скувати значну частину українських сил на північному кордоні та не допустити перекидання на інші напрямки.

Водночас, в ДПСУ певні, що поки сил ворога у Білорусі, які могли б повторити минулорічне вторгнення з півночі, недостатньо.

"Наразі сил та засобів, створення такого ударного угрупування, яке могло б здійснити повторне вторгнення прямо зараз, не відмічає ні ДПСУ, ні підрозділи розвідки", – підсумував Демченко.

Загроза з Білорусі: останні новини

Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що Росія, ймовірно, перегруповує свої війська у Білорусі. Сьогодні, 10 січня, до Білорусі прибув черговий ешелон з російськими військовими

Командувач угруповання Сил і засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що розглядаються можливі варіанти агресії з Білорусі найближчими місяцями.

Тим часом у Пентагоні не бачать ознак вступу Білорусі у війну.

Готові до найгіршого: ЗСУ нарощують тренування на українсько-білоруському кордоні

Готові до найгіршого: ЗСУ нарощують тренування на українсько-білоруському кордоні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1374
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація