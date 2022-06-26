РФ потужно б'є ракетами по Україні: на Банковій попередили про особливу небезпеку протягом дня

РФ потужно б'є ракетами по Україні: на Банковій попередили про особливу небезпеку протягом дня

Росія посилила ракетні удари по Україні.

Українців попередили про небезпеку активізації ракетних обстрілів армії Росії протягом 26 червня.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Він закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги і спускатися до укриттів у разі оголошення тривоги.

"Сьогодні (26 червня) увесь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Не кажучи, вже про інші міста", - попередив Арестович.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли ракетами українську столицю. Одна з них поцілила у 9-повірхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Як стало відомо, приблизно о 6:00 ранку під час масштабної повітряної тривоги крилата ракета окупантів летіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. Ракета окупантів летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де від ранку лунали вибухи.

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