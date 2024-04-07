РФ повторно вдарила "Градами" по Гуляйполю на Запоріжжі – є поранені

Окупаційна армія Росії вдруге за день, 7 квітня, обстріляла з "Градів" прифронтове місто Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок атаки постраждало подружжя.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Росіяни вдруге за день обстріляли "Градами" Гуляйполе – постраждало подружжя. 65-річний чоловік та 64-річна жінка отримали поранення, коли поралися на подвірʼї власного будинку", - уточнив він.

Федоров наголосив, що ворог підступно бʼє по цивільній інфраструктурі і вкотре закликав мешканців прифронтових громад скористатися можливістю евакуації.

Як записатися на евакуацію з прифронтових громад:

Цілодобова гаряча лінія "Координаційного гуманітарного центру" – 0 800 339 291.

Евакуаційні групи Національної поліції України:

- для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;

- для жителів Василівського району – 097-826-20-02.

Нагадаємо, окупанти вранці 7 квітня вгатили Гуляйполю – внаслідок атаки загинули троє людей.

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