РФ повторно вдарила по великому місту: гримлять вибухи

Наслідки атаки уточнюються.

© Associated Press

У середу, 22 квітня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу».

На подію відреагувала виконувачка обов’язків міського голови та секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Вона звернулася до містян через свій офіційний Telegram-канал із закликом.

«Перебувайте у безпечних місцях!» — написала Харченко.

До слова, це вже другий удар за ранок.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, о 05:26 повідомив, що, внаслідок ворожого удару по транспортній інфраструктурі один чоловік загинув.

«Ще одна людина отримала поранення» — йдеться в повідомленні.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, 22 квітня російські дрони атакували сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве та портову інфраструктуру Одеси.

Унаслідок удару по залізниці загинув помічник машиніста, ще одного працівника з пораненнями госпіталізували. Під час атаки на коліях перебував поїзд з електровозом.

Крім того, в Одесі ворожі безпілотники влучили в об’єкти портової інфраструктури. Після ударів виникли пожежі, пошкоджено причали, склади, залізничну інфраструктуру та об’єкти портових операторів. Обійшлося без постраждалих.

До слова, вранці 22 квітня російські війська атакували Дніпро, внаслідок чого у місті спалахнули кілька пожеж.

Після вибухів у одному з районів зафіксували задимлення. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Також повідомлялося, що займання виникло на території приватного будинку після падіння уламків ворожого безпілотника типу «Шахед».

