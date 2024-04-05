Російські військові хочуть знайти слабкі місця в обороні України, аби просуватися далі та взяти під контроль логістичні маршрути та залізничні хаби.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Які напрямки можна якось обґрунтувати? Куп’янський напрямок. Там станція Куп’янськ-Вузловий і наш логістичний центр. Вони (росіяни - Ред.) хотіли б його контролювати. Бахмутський напрямок: Часів Яр і спроба вийти на Костянтинівку - це теж залізничний хаб. Вони хочуть погіршити нам наші логістичні можливості залізницею", - пояснив Гетьман.

За його словами, сполучення залізницею відіграє важливу роль для ЗСУ. Зокрема тому, що дозволяє перевозити значно більший обсяг військового вантажу, ніж автомобілями.

На Токмацькому напрямку, в районі Роботиного, російські війська роблять спроби витіснити ЗСУ з їхнього залізничного маршруту, що пролягає через Волноваху, Токмак, Мелітополь і Джанкой, каже військовий аналітик.

"Хочуть відсунути нас від Роботиного, якнайдалі від Токмака, щоб ми не мали можливості контролювати артилерійським вогнем залізницю. Усі інші напрямки… Авдіївка, зрозуміло. Вони багато років за неї боролися, бо це панівна висота, і з неї можна було артилерійським вогнем вражати цілі в місті Донецьк. Вони просто хочуть захопити всю країну", - підсумував Олексій Гетьман.

Як повідомлялося у ранковому зведенні Генштабу, армія РФ намагається вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

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