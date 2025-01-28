РФ прагне повернути звільнену частину Харківщини: військовий повідомив про небезпеку

На цій ділянці фронту ситуація складна.
Російські окупаційні війська намагаються створити плацдарм на Куп'янському напрямку. Росія прагне повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ.
Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в ефірі "Еспресо".
Ситуацію на Куп'янському напрямку він називає доволі складною.
"Вони мріють повернути хоча б частину Харківщини, яку було звільнено українськими військами. Наразі погода складна як на Куп'янському напрямку, так і на Донеччині. Техніка працює важко, тому що всюди багнюка", - зауважив Сазонов.
За його словами, працюють ворожі дрони та піхота, а за кількістю піхоти у ворога є перевага.
"Тому важко нашим хлопцям, і має бути якесь рішення, бо саме на Куп'янському напрямку у ворога також більша кількість піхоти, і він має таку ж перевагу на Покровському напрямку. Тобто зараз ситуація важка скрізь, і таким буде 2025 рік. Якщо ми віримо, що переламаємо ситуацію у 2025 році, повернемо ситуацію на нашу користь і почнемо звільнення України, то треба розраховувати на те, що буде важко скрізь", - наголосив Сазонов.
Нагадаємо, заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич повідомляв, що в районі Куп'янська ситуація досить загрозлива. Територія бойових дій, які є вкрай інтенсивними, доволі велика.
Читайте також:
- Стало відомо, коли Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5 від Франції
- Кім Чен Ин віддасть РФ артсистеми, які готував для війни з Сеулом: деталі від The Telegraph
- В Курській області відбуваються бої, ЗСУ контратакують: деталі від ISW