РФ прагне повернути звільнену частину Харківщини: військовий повідомив про небезпеку

Російські окупаційні війська намагаються створити плацдарм на Куп'янському напрямку. Росія прагне повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в ефірі "Еспресо".

Ситуацію на Куп'янському напрямку він називає доволі складною.

"Вони мріють повернути хоча б частину Харківщини, яку було звільнено українськими військами. Наразі погода складна як на Куп'янському напрямку, так і на Донеччині. Техніка працює важко, тому що всюди багнюка", - зауважив Сазонов.

За його словами, працюють ворожі дрони та піхота, а за кількістю піхоти у ворога є перевага.

"Тому важко нашим хлопцям, і має бути якесь рішення, бо саме на Куп'янському напрямку у ворога також більша кількість піхоти, і він має таку ж перевагу на Покровському напрямку. Тобто зараз ситуація важка скрізь, і таким буде 2025 рік. Якщо ми віримо, що переламаємо ситуацію у 2025 році, повернемо ситуацію на нашу користь і почнемо звільнення України, то треба розраховувати на те, що буде важко скрізь", - наголосив Сазонов.

Нагадаємо, заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич повідомляв, що в районі Куп'янська ситуація досить загрозлива. Територія бойових дій, які є вкрай інтенсивними, доволі велика.

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