ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

РФ прагне прорватися до житлової забудови на Покровському напрямку: Сирський розповів деталі

Росіяни тиснуть на Покровському напрямку. Командування розробило нові сценарії протидії.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Олександр Сирський

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Російська армія не полишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків на Покровскому і Очеретинському напрямках. Також окупанти прагнуть закріпитися там для розширення зони контролю.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як повідомив Сирський, з огляду на це було напрацьовано комплексні дії для протидії цим намірам.

«Найбільша увага — питанням сталої логістики підрозділів Сил оборони України, а також протидії використанню противником FPV-дронів, розвідувальних БпЛА, артилерії та мінометів. Відпрацювали додаткові варіанти дій за різних умов розвитку ситуації», — зазначив Олександр Сирський.

Командування наголосило, що українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці, локалізовуючи його пересування. При цьому командири діють з обов’язковим урахуванням необхідності збереження життя та здоров’я особового складу.

Нагадаємо, війська РФ продовжили просування до Гуляйполя у Запорізькій області та автомагістралі Т-0401 Покровське-Гуляйполе, яка є однієї з головних наземних ліній зв’язку, що постачає українську армію в місті.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна зіткнулася з «дуже складною» ситуацією у Покровськ Донецької області. Будь-яке рішення про виведення військ є питанням військового командування на місцях.

Дата публікації
Кількість переглядів
257
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie