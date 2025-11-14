РФ прагне прорватися до житлової забудови на Покровському напрямку: Сирський розповів деталі

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Російська армія не полишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків на Покровскому і Очеретинському напрямках. Також окупанти прагнуть закріпитися там для розширення зони контролю.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як повідомив Сирський, з огляду на це було напрацьовано комплексні дії для протидії цим намірам.

«Найбільша увага — питанням сталої логістики підрозділів Сил оборони України, а також протидії використанню противником FPV-дронів, розвідувальних БпЛА, артилерії та мінометів. Відпрацювали додаткові варіанти дій за різних умов розвитку ситуації», — зазначив Олександр Сирський.

Командування наголосило, що українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці, локалізовуючи його пересування. При цьому командири діють з обов’язковим урахуванням необхідності збереження життя та здоров’я особового складу.

Нагадаємо, війська РФ продовжили просування до Гуляйполя у Запорізькій області та автомагістралі Т-0401 Покровське-Гуляйполе, яка є однієї з головних наземних ліній зв’язку, що постачає українську армію в місті.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна зіткнулася з «дуже складною» ситуацією у Покровськ Донецької області. Будь-яке рішення про виведення військ є питанням військового командування на місцях.