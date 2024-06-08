РФ вигадала новий спосіб захистити Кримський міст – дані британської розвідки

Росіяни намагаються убезпечити Кримський міст від ударів українських морських дронів.
Розвідка Великої Британії проаналізувала останні заходи з оборони Кримського мосту, які здійснюють окупанти.
Про це йдеться у пості Міноборони Британії в соцмережі Х (Twitter).
Британська розвідка звернула увагу на нові супутникові знімки Кримського мосту. На одному з них видно 8 барж, які, очевидно, мають захищати міст від морських дронів. За їхньою інформацією, встановлення барж розпочалося 10 травня і завершилося 22 травня.
"Ці баржі були розміщені російськими силами у спробі захистити міст і судноплавний канал, скоротивши зону доступу для українських морських безпілотників", – йдеться в огляді.
Попередні захисні баржі були пошкоджені штормами, що знизило їхню ефективність.
Раніше учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували, що до Кримського мосту окупанти стягують ППО та баржі.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КРИМСЬКИЙ МІСТ ГОТУЮТЬ ДО ПОТУЖНИХ УДАРІВ: партизани показали докази!
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