РФ вигадала новий спосіб захистити Кримський міст – дані британської розвідки

Розвідка Великої Британії проаналізувала останні заходи з оборони Кримського мосту, які здійснюють окупанти.

Про це йдеться у пості Міноборони Британії в соцмережі Х (Twitter).

Британська розвідка звернула увагу на нові супутникові знімки Кримського мосту. На одному з них видно 8 барж, які, очевидно, мають захищати міст від морських дронів. За їхньою інформацією, встановлення барж розпочалося 10 травня і завершилося 22 травня.

Супутникові знімки Кримського мосту, на яких видно 8 захисних барж / Фото: twitter.com/DefenceHQ

"Ці баржі були розміщені російськими силами у спробі захистити міст і судноплавний канал, скоротивши зону доступу для українських морських безпілотників", – йдеться в огляді.

Попередні захисні баржі були пошкоджені штормами, що знизило їхню ефективність.

Раніше учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували, що до Кримського мосту окупанти стягують ППО та баржі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КРИМСЬКИЙ МІСТ ГОТУЮТЬ ДО ПОТУЖНИХ УДАРІВ: партизани показали докази!

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