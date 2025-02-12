РФ приховує ситуацію в Курській області, щоб уникнути обміну територіями – ISW

Російські чиновники активно стримують військових блогерів, які висвітлюють ситуацію на фронті в цьому регіоні.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська влада намагається обмежити поширення інформації про події в Курській області. Це може бути пов’язано з побоюваннями, що під час потенційних мирних переговорів Захід чинитиме тиск на Москву, вимагаючи обміну територіями.

За даними ISW, російські чиновники активно стримують військових блогерів, які висвітлюють ситуацію на фронті в цьому регіоні.

Кілька популярних пропагандистів, які раніше критикували військове командування РФ, заявили 10-11 лютого, що проти них розгортається кампанія з дискредитації. Вони стверджують, що неназвані особи вимагають від російської влади звинуватити їх у "підриві іміджу армії" після публікації даних про просування українських сил на південний схід від Суджі.

Російське військове командування, за словами блогерів, переслідує їх за розповсюдження інформації про успішні атаки українських військ у районах Черкаської Конопельки та Фанасєєвки. Один із блогерів навіть заявив, що ці атаки змусили окупантів переглянути плани майбутнього наступу в цьому регіоні.

"Ця заява свідчить про те, що російське командування, ймовірно, планувало наступальну операцію з метою взяття під контроль Суджі – важливого газотранспортного вузла та головного міста, яке утримують українські сили в Курській області", – зазначають в ISW.

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Аналітики підкреслюють, що військове керівництво РФ намагається встановити суворий контроль над інформаційним простором у Курській області. Це відбувається на тлі того, що президент України Володимир Зеленський продовжує заявляти про можливість використання російських територій як аргументу в майбутніх мирних переговорах.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про можливість обміну російських територій на українські під час переговорів.