РФ примусово відправила воювати до України чоловіків з ОРДЛО, які не мають досвіду ведення бойових дій – Генштаб

РФ примусово відправила воювати до України чоловіків з ОРДЛО, які не мають досвіду ведення бойових дій – Генштаб

Також у мобілізованих з ОРДЛО є проблеми із забезпеченням зброєю, боєприпасами та ліками.

Росія намагається будь-якими методами поповнити особовий склад військових РФ, яких вже майже 20 тис. загинуло на території України. Тож російська влада примусово відправила воювати до України чоловіків з ОРДЛО.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 13 квітня.

"У бойових діях на частині територій південно-східних областей України у складі угруповання військ противника діють окремі підрозділи 103-го, 109-го, 113-го, 125-го та 127-го мотострілецьких полків. Їхнє комплектування здійснювалося під час примусової мобілізації чоловіками з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Структурно зазначені полки нараховують до 5-ти батальйонів чисельністю близько 300 військовослужбовців у кожному", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що лише 5-10% мобілізованих мають досвід ведення бойових дії. Окрім того, вони мають значні проблеми із забезпеченням озброєнням, боєприпасами та медикаментами. Управління цих підрозділів здійснюється російськими офіцерами.

Також у Генштабі повідомили, що на Південнобузькому напрямку противник проводить повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Збройних сил України.

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