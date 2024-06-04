РФ примусово відправляє у гарячі точки фронту військових, які відмовились воювати - ISW

Російські військові утримують військовослужбовців у пунктах базування військових частин у РФ в очікуванні суду за відмову.

Російське військове керівництво примусово відправляє своїх військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях РФ, на фронт в Україні, зокрема на північ Харківської та Донецької областей.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що замість того, що постати перед судом за відмову брати участь у бойових діях, російські військові примусово відправляються на фронт в Україні.

3 червня російське опозиційне видання "Верстка" заявила, що російські військові утримують військовослужбовців у пунктах базування військових частин у РФ в очікуванні суду за відмову воювати, перш ніж раптово скасувати суди та негайно відправити в Україну.

Видання пише , що російська влада використовувала фізичне насильство, щоб змусити деяких солдатів "добровольцями" поїхати до України, перш ніж змусити інших з їхніх камер під погрозою зброї та транспортувати їх на лінію фронту.

Американські аналітики, посилаючись на "Верстку", що російська влада скасувала суди над щонайменше 170 військовослужбовцями, які відмовилися воювати, і відправила їх до України. Журналісти стверджують, що про це не знали ні слідчі, ні прокурори, ні адвокати.

"Р осійські військові відправляють призовників і "небоєздатних" резервістів, які підписали контракти з Міністерством оборони (МО), на небойові функції в прикордонних військах Росії, щоб вивільнити досвідчених військових для російської наступальної операції на півночі Харківської області. Російські військові також посилають воювати дезертирів", - цитує ISW російське опозиційне видання.

Раніше ISW оцінювало, що російські війська, ймовірно, "розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області, коли Північне угруповання військ було недостатнім. МО Росії, можливо, відправляє військовослужбовців, які очікують випробувань, на фронт у Харківській області для зміцнення обмежених сил у цьому районі".

Нагадаємо, армія РФ замінює важку бронетехніку на фронті на мотоцикли.

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